Песков назвал важным телефонный разговор Путина и Алиева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Владимира Путина с днем рождения, подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, лидеры двух стран обсудили и другие вопросы.

«Это очень важно»,— прокомментировал господин Песков сегодняшний разговор. Подробности беседы в Кремле не привели.

В предыдущий раз господа Путин и Алиев созванивались в декабре 2024 года. В сентябре 2025-го они пересеклись на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае. Они не проводили двустороннюю встречу, но президент России говорил, что обменялся с азербайджанским коллегой «двумя-тремя словами».