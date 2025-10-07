В Ярославле объяснили «множественные списания» с карт за проезд в ОТ

Множественные списания денег с банковских карт за проезд в общественном транспорте (ОТ) Ярославской области связаны с подключением к национальной системе платежных карт; при этом деньги списаны корректно. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

На текущей неделе жители Ярославля сообщили в соцсетях, что им за короткое время пришли сообщения о нескольких списаниях (до 14 раз) денег за проезд в ОТ, хотя в это время они транспортом не пользовались. В Минтрансе пояснили, что деньги списались за предыдущие поездки с задержкой. Лишних списаний нет.

«Данная проблема связана с задержкой регистрации транзакций в связи с переходом и подключением к национальной системе платежных карт. В настоящее время все списания средств происходят по транзакциям, которые были произведены в предыдущие дни октября, но денежные средства по ним не были списаны с банковских карт», — говорится в сообщении министерства со ссылкой на ГБУ «Яроблтранском».

В министерстве добавили, что в случае некорректных списаний деньги можно вернуть. Для этого нужно написать заявление о возврате в «Яроблтранском» или в службу поддержки мобильного приложения «Ярославская область. Транспорт».

Антон Голицын