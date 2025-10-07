Турагентства Татарстана за девять месяцев увеличили оборот на 10%

Обороты турагентств Татарстана с января по сентябрь 2025 года выросли на 10%, а число продаж туров — на 5%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «Эвотора».

Среди регионов-лидеров также названы Ставропольский край (рост выручки на 14%), Иркутская область (13%) и Москва (8%).

В целом по России обороты турагентств за девять месяцев увеличились на 18%, а число продаж — на 12%, что делает отрасль одной из самых быстрорастущих в 2025 году.

Ранее сообщалось, что турпоток в Казань за восемь месяцев 2025 года составил 3,3 млн человек.

Анна Кайдалова