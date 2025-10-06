Турпоток в Казани вырос до 3,3 млн человек

За восемь месяцев 2025 года совокупный туристическо-экскурсионный поток в столицу Татарстана составил 3,3 млн человек, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на деловом понедельнике сообщила директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Среди туристов 75% (2,49 млн человек) — гости из других регионов России, 25% (0,8 млн) — жители самого Татарстана. При этом по словам Санниковой, вклад туристов из Москвы и Санкт-Петербурга снизился, однако общая география посещений осталась прежней.

Большинство путешественников (73%) останавливались в Казани на сутки и более, 27% приезжали лишь на один день. Средняя продолжительность поездки составила три дня.

Совокупные траты туристов за восемь месяцев достигли 29,1 млрд руб., что на 21,8% выше уровня прошлого года.

Анна Кайдалова