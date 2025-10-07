Шадаев: объем продаж в IT-отрасли в России вырос на 15%

Несмотря на замедление экономики, российская IT-отрасль продолжает расти, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. По итогам первого полугодия продажи в отрасли выросли на 15% в годовом выражении.

За январь-июнь численность сотрудников в IT-компаниях достигла 1,104 млн человек. Прошлый год отрасль закончила с 990 тыс. сотрудников, напомнил господин Шадаев.

«Зарплата выросла на 12% почти за полгода по отношению к первому полугодию 2024 года»,— рассказал министр на заседании комитета Госдумы по информполитике (цитата по «РИА Новости»).

По итогам 2025 года рост отечественного IT-рынка замедлится до 10%, а его объем составит 3,85 трлн руб. против 3,5 трлн руб. в 2024 году, прогнозируют в аналитической компании «Эйлер». Годом ранее динамика рынка составляла 15–20%. В качестве сдерживающих факторов в «Эйлере» называют «оптимизацию бюджетов заказчиков» в IT и перенос сроков реализации крупных проектов в условиях жесткой денежно-кредитной политики.

