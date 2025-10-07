Наркозакладчиков из Ивняков будут судить в Ярославле

Следственное управление УМВД России по Ярославской области завершило расследование дела о распространении наркотиков в Ярославском районе. Обвиняемыми стали мужчина 1998 г. р. и женщина 2002 г. р. Об этом сообщили в УМВД России по региону.

По данным следствия, они работали «закладчиками», пряча наркотики в тайниках. В Ивняковском сельском поселении они расфасовали оптовую партию «гашиша» в 120 свертков для дальнейшей продажи.

В момент закладки наркотиков в деревне Ильино их задержали сотрудники наркоконтроля. В квартире мужчины также нашли «гашиш» для личного пользования. Всего изъяли более 150 граммов наркотиков и задокументировали 34 случая закладок.

Дело передано в суд с утвержденным обвинительным заключением.