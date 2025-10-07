Вступил в силу приговор убийце 17-летней девушки Яну Ледовскому

Четвертый апелляционный суд оставил без изменений приговор Самарского областного суда в отношении Яна Ледовского, признанного виновным в жестоком убийстве несовершеннолетней девушки 2006 года рождения. Суд первой инстанции признал его виновным по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Осужденному назначено наказание в виде 19,5 лет лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в исправительной колонии строгого режима.

По версии следствия и суда, в ночь с 24 на 25 мая прошлого года Ян Ледовский приехал из Тольятти в Самару в гости к своему брату. Они выпили алкоголь и брат уснул. Подсудимый назначил по телефону встречу девушке, с которой познакомился в соцсети «ВКонтакте», и пригласил ее на квартиру. Потерпевшая прибыла на ул. Ново-Вокзальную, где ее встретил Ян Ледовский.

«Чуть позже, находясь в квартире, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений Ледовский с целью убийства с особой жестокостью, не менее одного раза ударил рукой несовершеннолетнюю по лицу. После этого, взял с полки шкафа в комнате складной нож по типу «бабочки», нанес последней не менее одного удара ножом в область шеи, от чего последняя обернулась и попыталась оказать сопротивление», — уточняли в Самарском областном суде.

Ян Ледовский повалил девушку на пол и «нанес потерпевшей не менее 80 ударов указанным ножом в область головы, шеи, туловища и конечностей, проявляя тем самым особую жестокость, причиняя физическую боль, особые физические, нравственные страдания и мучения перед наступлением смерти». Потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Андрей Сазонов