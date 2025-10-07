Thales представила первую в мире смарт-карту с защитой от квантовых кибератак

Французский промышленный холдинг Thales Group представил смарт-карту со встроенной защитой от взлома с использованием квантовых компьютеров. Это первый подобный продукт в мире, прошедший сертификацию регуляторов, отмечает Le Figaro.

Смарт-карта — пластиковая карта со встроенной микросхемой. Используется как платежный инструмент, удостоверение личности и устройство контроля доступа. Как правило, в смарт-карты встроен микропроцессор со своей ОС. Подобные устройства используют для хранения важной информации и проведения криптографических операций.

Компания объясняет необходимость разработки продуктов с защитой от квантовых кибератак прогнозами аналитиков. В частности, Gartner писала, что «к 2029 году достижения в области квантовых вычислений сделают обычную асимметричную криптографию небезопасной для использования».

Кирилл Сарханянц