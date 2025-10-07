Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, как в Италии полиция изъяла 21 фальшивую работу испанского художника сюрреалиста с выставки в Парме.

В Италии полицейские изъяли 21 работу фальшивого Сальвадора Дали с выставки в Парме. Это сделал Art crime squad — отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства. В городе Парма, в палаццо Тараскони, буквально только что открылась выставка с названием «Дали: между искусством и мифом». Она состояла из 80 рисунков, гравюр и гобеленов. Суд в Риме вынес постановление об аресте части экспозиции сразу после того, как итальянский отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства, карабинеры TPC и эксперты из Испании согласились с предположением, что произведения искусства могут быть неподлинными.

Диего Полио, командир римского отделения карабинеров TPC, сообщил газете The Guardian, что итальянские власти просто проводили рутинную проверку. «Что-то показалось неправильным. Мы заметили, что на выставке были представлены только литографии, плакаты и рисунки Дали, а также несколько статуй, но не было картин или чего-то важного. Трудно было понять, зачем кому-то понадобилось организовывать выставку таких малоценных работ»,— сказал синьор Полио. Стефано Опилио, прокурор, участвующий в расследовании, сообщил газете The Art Newspaper, что карабинеры TPC отправили каталог будущей выставки в фонд «Гала-Сальвадор Дали» в каталонском городе Фигерас еще в феврале. В отчете, опубликованном в марте, фонд заявил, что озадачен происхождением работ. Когда же будущую выставку непосредственно посетили специалисты фонда, они с большим подозрением отнеслись к работам.

Итальянский отдел по борьбе с преступлениями в сфере искусства дождался, пока работы будут выставлены в Парме, прежде чем совершить рейд на выставку. Изъятые работы —18 литографий и три рисунка — были частью коллекции, предоставленной двумя итальянцами. Выставка «Дали: между искусством и мифом» была организована фирмой Navigare. Учреждение находится в ведении Министерства обороны Италии, а Министерство культуры Италии в настоящее время проверяет произведения, которые могут быть конфискованы, если подтвердится, что они являются подделками. Подозреваемые могут быть привлечены к ответственности за подделку или сознательную торговлю контрафактом.

