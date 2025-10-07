EuObserver: ЕС приостановил обсуждение санкций против Израиля

Страны Евросоюза приостановили обсуждение санкций против Израиля, чтобы не сорвать переговоры по завершению войны в секторе Газа по плану президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило издание EuObserver со ссылкой на европейских дипломатов.

В частности, по этой причине рабочие группы в Совете Евросоюза на этой неделе не будут обсуждать предложение Еврокомиссии о возможных санкциях против Израиля. Главным образом за приостановку этого процесса выступили Германия и Италия. Как пишет EuObserver, эти страны хотят подождать результатов переговоров между Израилем и «Хамасом».

В сентябре Еврокомиссия предложила ввести санкции в отношении девяти граждан Израиля, в том числе членов правительства. Также обсуждалась возможность приостановить действие некоторых торговых положений соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем. Поводом ЕК называла боевые действия в секторе Газа, которые привели к страданию мирных жителей.

О переговорах Израиля и «Хамаса» — в материале «Ъ» «От сектора Газа отводят ''Железные мечи''».

Лусине Баласян