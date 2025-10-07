На Australian Open пройдет выставочный турнир между профессионалами и любителями

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open, AO) анонсировали проведение выставочного турнира с участием профессионалов и любителей. Победитель получит $660 тыс. (1 млн австралийских долларов).

Пресс-служба турнира сообщает, что в соревновании примут участие 10 любителей и 22 профессиональных теннисиста, в том числе первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Отмечается, что матчи будут проходить в формате одного розыгрыша.

Выставочный турнир, получивший название Million Dollar 1 Point Slam, состоится с 12 по 17 января. Финальный матч пройдет на главном корте AO — Rod Laver Arena в Мельбурне.

Australian Open — первый в сезоне турнир Большого шлема. Действующими победителями в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и американка Мэдисон Кис.

Таисия Орлова