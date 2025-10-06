Рост продаж кокошников в Петербурге и Ленобласти возрос после речи Путина

В Петербурге и Ленобласти зафиксировали рост продаж кокошников после речи президента России Владимира Путина в рамках заседания международного клуба «Валдай», сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу администрации Ленобласти.

На регион пришлось 19% от общего объема продаж упомянутого главой государства аксессуара по стране. Лидером по продажам остается Москва с показателем 28%.

По данным Wildberries и Russ, за последние девять месяцев оборот кокошников вырос на 110% посумме продаж и на 84% по количеству проданных экземпляров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Речь идет о сотнях тысячах проданных кокошников на сотни млн рублей. В Ozon добавляют, что интерес к народному головному убору в день выступления господина Путина вырос в 3,2 раза.

Согласно данным РБК, массовые модели стоят на маркетплейсах от 700 до 3 тыс. рублей, премиум с ручной вышивкой и кристаллами обойдется по цене от 40 тыс. рублей.

Репортаж с встречи российского лидера с представителями Валдайского клуба читайте в материале «Ъ» «Валдаится сердце, сердце валдаится».

Андрей Маркелов