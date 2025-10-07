Уханьский надрыв

На Dongfeng Voyah Wuhan Open, турнире категории 1000 Женской теннисной ассоциации (WTA) c призовым фондом $3,6 млн, в своем первом же матче пятая ракетка мира Мирра Андреева за три часа в трех партиях проиграла 37-летней немке Лауре Зигемунд. Эта неудача ставит под вопрос участие первой ракетки России в WTA Finals — итоговом турнире года, который пройдет в начале ноября в Эр-Рияде. Впрочем, в споре за одну из оставшихся свободных путевок на это состязание Андреева по-прежнему является фаворитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После поражения на старте турнира в Ухане шансы Мирры Андреевой выступить на WTA Finals в Эр-Рияде немного снизились

Фото: Robert Prange / Getty Images

Последний «тысячник» этого сезона WTA, который проходит в Ухане, имеет большое значение для распределения последних вакантных путевок в Эр-Рияд на итоговый турнир года. После него в календаре останутся лишь «пятисотки» в Нинбо (13–19 октября) и Токио (20–26 октября), а также пять турниров категории 250, которые едва ли серьезно повлияют на положение в первой десятке мирового рейтинга.

На данный момент выступление в столице Саудовской Аравии обеспечили себе пятеро — белоруска Арина Соболенко, полька Ига Швёнтек и три американки — Аманда Анисимова, Коко Гауфф и Мэдисон Кис, а еще одна представительница США, Джессика Пегула, присоединилась к ним де-факто. То есть, по сути, в списке участниц WTA Finals осталось лишь два свободных места из восьми. На них, кроме россиянки Мирры Андреевой и Елены Рыбакиной из Казахстана, реально претендует итальянка Джасмин Паолини и чисто теоретически — вторая ракетка России Екатерина Александрова.

Имея пятый номер «посева», Андреева вступила в борьбу со второго круга и получила там в соперницы 37-летнюю Лауру Зигемунд, в большей степени известную по выступлениям в парном разряде.

Среди теннисисток, перешагнувших свое 35-летие, эта опытнейшая немка в нынешнем сезоне набрала максимальное количество рейтинговых очков, занимая в WTA Race 39-е место. В июле на Wimbledon она в третьем круге сенсационно оставила не у дел Кис, действующую чемпионку Australian Open, а в четвертьфинале взяла один сет у первой ракетки мира Арины Соболенко.

Тем, кто в данном случае желал победы Мирре Андреевой, наблюдать за происходящим было тяжело. Но еще тяжелее было самой теннисистке, которая играла с пронзительным надрывом. В очередной раз приходится констатировать, что проблемы психологического характера, уже не первый месяц преследующие самую молодую представительницу мировой элиты, лишь усугубляются. Судя по выкрикам, которые Андреева во вторник позволяла себе на родном языке, и по слезам, которые стали наворачиваться на ее глаза еще в середине первой партии, теннис перестал приносить ей удовольствие. Следствием этого стало то, что на трех предыдущих турнирах, проведенных после выхода в четвертьфинал Wimbledon, Андреева ни разу не смогла пройти дальше третьего круга, а в Ухане оступилась сразу.

Зигемунд, безусловно, надо отдать должное. Для себя она провела великолепный матч, в котором временами демонстрировала не только острую игру у сетки, но и резкие выпады с задней линии.

Характера и упорства возрастной немке тоже не занимать, однако стабильности ей явно не хватало, и если бы Андреева сыграла на своем уровне, то наверняка смогла бы победить. Однако это был классический случай, когда одна спортсменка занималась любимым делом, а другая — мучилась.

В итоге — 7:6 (7:4), 3:6, 3:6. За три с небольшим часа Андреева сделала 15 двойных и несколько десятков иных ошибок. К этому можно лишь добавить, что в прошлом году в Ухане она тоже сыграла неудачно, проиграв во втором круге своей старшей сестре Эрике.

По идее, в данном случае самым верным решением было бы досрочное завершение сезона или хотя бы небольшая пауза. Однако сейчас на кону путевка на престижнейший итоговый турнир, поэтому Андреева едва ли откажется от выступления в Нинбо, где год назад была в финале. Что же касается текущего положения в WTA Race, то у россиянки сейчас 4319 очков, у Рыбакиной — 3806, а у Паолини — 3751. Чтобы обойти Андрееву уже на этой неделе, ее ближайшим преследовательницам требуется дойти до финала, куда обе они теоретически могут добраться из разных половин сетки.

Евгений Федяков