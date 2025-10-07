Минобороны РФ сообщило о 416 сбитых за сутки БПЛА

За прошедшие сутки средства противовоздушной обороны уничтожили три управляемые авиабомбы и 16 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, следует из ежедневной сводки Минобороны РФ. По его данным, силы ПВО также сбили 416 беспилотников самолетного типа.

В течение сегодняшней ночи было уничтожено 184 беспилотника над 14 российскими регионами. В Воронежской области обломками дрона было повреждено здание котельной, никто не пострадал. В других регионах также обошлось без жертв. С утра также были сбиты девять БПЛА над акваторией Черного моря.