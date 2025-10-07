Минфин оценил эффект от отмены льгот по НДС для покупки отечественного ПО в 25 млрд рублей

Экономический эффект от отмены льгот по НДС для отечественного программного обеспечения (ПО) составит 25 млрд руб., заявила первый замглавы Минфина Ирина Окладникова. Она озвучила эту цифру на заседании комитета Госдумы по информполитике.

Госпожа Окладникова уточнила, что эта льгота была временной. Сейчас Минфин в том числе по поручению президента пересматривает все временные льготы. «Это абсолютно рыночные товары, и мы, очевидно, должны рано или поздно выходить в обычную стандартную плоскость налогообложения»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

По словам замминистра, в российской IT-отрасли отмечается быстрое по отношению к другим отраслям восстановление и рост зарплат. Выручка крупнейших IT-компаний в среднем растет на 12–15%. Главной задачей власти считают поддержку роста спроса на российские решения, уточнил глава Минцифры Максут Шадаев. «Мы видим, что весь capex сокращается, инвестпрограммы режутся, и в том числе и связанные с IT»,— пояснил он.

В сентябре министр заявил о планах увеличить для IT-компаний тарифы на страховые взносы с 7,6% до 15% на оплату труда, а также отменить льготы по НДС на покупку ПО из реестра. При этом власти планируют сохранить льготы по налогу на прибыль, льготную ипотеку в регионах и отсрочку от военной службы для сотрудников сферы IT. Минцифры также предложило правительству окончательно отказаться от идеи централизованных госзакупок офисного и антивирусного ПО, сохранив их только для заказа Федеральным казначейством программ бюджетного учета.

Подробности — в материале «Ъ» «Ушли с рынка без покупок».