После пожара в бане «Сандуны» в Екатеринбурге закрыли самое дорогое отделение

В общественных банях «Сандуны Урал» на ул. Куйбышева в Екатеринбурге 6 октября произошел пожар. После этого там по техническим причинам на время закрыли самое дорогое отделение — «Демидовский разряд», сказано на сайте банного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По информации МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании поступило в понедельник в 23:08. В сауне на первом этаже была повреждена внутренняя отделка, площадь пожара составила 20 кв. м. Тушением занимались 20 пожарных и восемь единиц техники. Открытое горение ликвидировали в 23:26. До прибытия пожарных из бани самостоятельно эвакуировались 20 человек.

Демидовский мужской разряд в «Сандунах» относится к мужскому отделению: здесь нет зала общей посадки гостей, только уединенные кабины на шесть-девять гостей и кабинет на 14 гостей. Интерьер отделан темными породами дерева и саянским мрамором, также подаются блюда русской кухни по старинным русским рецептам.

Филиал «Сандуновских бань» открылся в Екатеринбурге в конце марта 2022 года на месте старой бани «Бодрость». Каждый из мужских разрядов рассчитан в среднем на 100 человек, женский — на 70-80.

Ирина Пичурина