Челябинский областной суд оставил в СИЗО директора по закупкам «Макфы»

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о продлении срока содержания под стражей директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина. Его обвиняют в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба суда.

Адвокаты господина Паршина ссылались на положительные характеристики личности фигуранта, считая, что оснований продлевать срок содержания под стражей нет. Сторона защиты просила изменить меру пресечения на домашний арест. Однако постановление Тракторозаводского районного суда Челябинска от 25 сентября оставили без изменений. Директор по закупкам «Макфы» пробудет в СИЗО минимум до 27 ноября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали директора по закупкам и снабжению АО «Макфа» Владлена Паршина и начальника управления службы закупа зерна компании Ивана Тофана в феврале этого года. С тех пор они находятся в следственном изоляторе. По версии следствия, Иван Тофан и Владлен Паршин с сентября 2024 года планировали получить не менее 16 млн руб. от представителя коммерческой организации взамен на беспрепятственное подписание спецификаций к договору на поставку пшеницы. По данным СКР, фигурантов задержали при передаче им первой части взятки в размере 1 млн руб. через посредника — менеджера «Макфы». Владлен Паршин и Иван Тофан вину не признают.

Виталина Ярховска