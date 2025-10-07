Кадыров назвал Путина олицетворением России

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил президента Владимира Путина с днем рождения. Он назвал главу государства олицетворением России.

Президент России Владимир Путин (слева) и глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (слева) и глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: пресс-служба президента РФ

7 октября, по словам Рамзана Кадырова, это особый день для всей страны. «Имя Владимира Владимировича давно стало символом силы, чести и непоколебимой воли, олицетворением самой России — великой, независимой и уверенной в своем будущем»,— написал глава Чечни в Telegram-канале.

Именно Владимир Путин вернул России уверенность и достоинство, восстановил уважение к российскому слову и флагу, убежден господин Кадыров. Для российского президента служение родине это не просто долг, добавил глава Чечни, а первостепенная миссия.

От лица чеченского народа Рамзан Кадыров выразил Владимиру Путину благодарность за поддержку республики. «Никогда не забудем, как он протянул руку помощи в самые тяжелые для народа времена»,— заверил руководитель Чечни. Республика гордится, что остается «прочной, неотъемлемой частью великой России», заключил господин Кадыров.