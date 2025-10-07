Суд отказал «Кванту» в споре с минЖКХ и энергетики Новосибирской области

Арбитражный суд Новосибирской области 2 октября отказал спецзаводу «Квант» в принятии обеспечительных мер по спору с региональным министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Предприятие требовало установить временный запрет министерству на получение платежей по договору о предоставлении банковской гарантии от 19 мая 2025 года, выданной спецзаводу Сбербанком, а также начислять штрафы и пени, предусмотренные концессионным соглашением в отношении создания и эксплуатации мусоросортировочного комплекса в Каргатском районе. Об этом свидетельствуют данные из картотеки судебных дел.

По словам истца, непринятие обеспечительных мер может привести к значительному ущербу, в результате которого он может лишиться возможности осуществлять свою деятельность, в том числе социальнозначимую для Новосибирской области. В частности, указано, что «Квант» лишится права на привлечение льготного финансирования со стороны ППК «РЭО» для создания мусоросортировочных комплексов в Тогучинском и Татарском районах. «Поскольку при принятии решений ППК «РЭО» требуется подтверждение финансовой устойчивости получателя. Кроме того, возрастает риск утраты возможности предоставить обеспечение по данным концессиям», — полагают в компании.

В обоснование причины истец указал на письмо, поступившее 29 сентября 2025 года от минЖКХ и энергетики Новосибирской области о подписании акта о наличии нарушения спецзаводом при реализации концессионного соглашения по строительству мусоросортировочного комплекса в Каргатском районе. «Таким образом, намерение ответчика направлено на одновременное истребование платежей по банковской гарантии и применение штрафных санкций», — указано в заявлении.

«Заявленные истцом обеспечительные меры в части неприменения штрафных санкций по концессионному соглашению фактически совпадают с предметом заявленных истцом требований в части расторжения указанного соглашения», — сказано в определении суда.

Как писал «Ъ-Сибирь» в июле 2025 года, новосибирское ООО «Спецзавод "Квант"» обратилось в арбитражный суд Новосибирской области с заявлением о принятии предварительных обеспечительных мер, в том числе приостановке исполнения обязательств в рамках концессионного соглашения с министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области о строительстве полигона и мусоросортировочного комплекса (МСК) в Каргатском районе. В сентябре 2025-го предприятие подало иск о расторжении концессионного соглашения по данному комплексу, предварительное судебное заседание по нему назначено на 13 ноября 2025 года.

В январе 2024 года Российский экологический оператор (РЭО) сообщил, что вложит около 1 млрд руб. в комплексные объекты по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Новосибирской области в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО «Спецзавод "Квант"». Объекты будут созданы в Татарском и Тогучинском районах Новосибирской области. Совокупная мощность сортировки двух объектов составит 55 тыс. т в год, утилизации - 11 тыс. т в год, размещения - 27 тыс. т в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год. Общая стоимость проектов составит более 1,1 млрд руб.

Лолита Белова