Почти 8 тыс. ДТП с участием пьяных водителей произошло с начала 2025 года

За девять месяцев 2025 года в России произошло почти 8 тыс. ДТП с участием нетрезвых водителей, что на 12,3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Об этом сообщил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД России Сергей Хранцкевич. Его слова приводит «РИА Новости».

По данным Госавтоинспекции, в «пьяных» ДТП с начала года погибли почти 2 тыс. человек и 10 тыс. получили ранения. Число погибших и раненых при этом сократилось на 23,5% и 26,2% соответственно по сравнению с прошлым годом.

С начала года сотрудники ГИБДД также составили 189 тыс. протоколов за «пьяную» езду. От медицинского освидетельствования отказались 1,7 тыс. водителей, попавших в ДТП. В таких авариях погибли 104 человека, ранения получили более 2,4 тыс.

Подробнее о борьбе с «пьяной» ездой — в материале «Ъ» «Нетрезвый расчет».

Полина Мотызлевская