Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Турист из Ярославля погиб в горах Абхазии

Турист из Ярославля погиб во время путешествия по горам Абхазии. Об этом сообщило МЧС кавказской республики.

Фото: МЧС Республики Абхазия

Фото: МЧС Республики Абхазия

ЧП произошло на горе Хыпста в Гудаутском районе. По данным министерства, погиб турист 1969 года рождения. Он путешествовал в горах в составе туристической группы.

Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 05:20 6 октября. Спасатели быстро отреагировали и на вертолете Министерства обороны вылетели к месту инцидента на перевал Хыпста. Тело ярославца эвакуировали и доставили в морг Сухума.

Антон Голицын

Новости компаний Все