Турист из Ярославля погиб в горах Абхазии
Турист из Ярославля погиб во время путешествия по горам Абхазии. Об этом сообщило МЧС кавказской республики.
Фото: МЧС Республики Абхазия
ЧП произошло на горе Хыпста в Гудаутском районе. По данным министерства, погиб турист 1969 года рождения. Он путешествовал в горах в составе туристической группы.
Сигнал о происшествии поступил в МЧС Абхазии в 05:20 6 октября. Спасатели быстро отреагировали и на вертолете Министерства обороны вылетели к месту инцидента на перевал Хыпста. Тело ярославца эвакуировали и доставили в морг Сухума.