С нобелевским лауреатом Рамсделлом не смогли связаться из-за цифрового детокса

Нобелевский комитет не смог связаться с одним из трех лауреатов премии по физиологии и медицине 2025 года, американским иммунологом Фредом Рамсделлом, поскольку тот живет «вдали от цивилизации». Об этом рассказал его друг и соучредитель лаборатории Sonoma Biotherapeutics Джеффри Блюстоун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреат нобелевской премии по физиологии и медицине Фред Рамсделл

Лауреат нобелевской премии по физиологии и медицине Фред Рамсделл

Фото: Sonoma Biotherapeutics / Handout. / Reuters

Фото: Sonoma Biotherapeutics / Handout. / Reuters

«Я сам пытался с ним связаться. Думаю, он сейчас где-то в глуши Айдахо»,— уточнил господин Блюстоун в беседе с агентством AFP. Во время объявления лауреатов накануне Фред Рамсделл разделил награду с Мэри Брункоу и Шимоном Сакагучи, однако сообщить ему о призе не удалось.

У Нобелевского комитета также возникли трудности при попытке связаться с Мэри Брункоу. Ученый живет на западном побережье США. Там время отстает от Стокгольма на девять часов. Секретарь комитета Томас Перлман попросил перезвонить лауреату, «когда появится возможность».

6 октября Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручили за открытие T-клеток, которые помогают организму отличать в процессе работы иммунитета чужеродные клетки от собственных. Совместные усилия ученых стали толчком к созданию препаратов для лечения аутоиммунных и онкологических заболеваний.

Сегодня станет известен лауреат премии по физике, 8 октября — по химии, 9 октября — по литературе. 10 октября Нобелевский комитет объявит лауреата премии мира. 13 октября назовут обладателя премии по экономике памяти Альфреда Нобеля.

