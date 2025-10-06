Защита от саморазрушения

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали американские иммунологи Мэри Брункоу и Фред Рамсделл и профессор Университета Осаки Симон Сакагучи. Их наградили за открытия, «касающиеся принципа работы периферической иммунной толерантности». В начале 2000-х исследователи обнаружили Т-клетки, помогающие организму отличать чужеродные клетки от собственных и не наносить вред своему организму. Открытие послужило толчком для создания препаратов, которые могут помочь бороться с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями, а также применяться при трансплантации органов. Открытия лауреатов изменили представления об иммунной системе, поясняют эксперты, но говорить об успехе препаратов, разработанных на основе этих исследований, «можно пока лишь с очень осторожным оптимизмом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лауреаты Нобелевской премии по медицине обнаружили клетки, регулирующие иммунную систему и не позволяющие ей выйти из-под контроля

Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / AP Лауреаты Нобелевской премии по медицине обнаружили клетки, регулирующие иммунную систему и не позволяющие ей выйти из-под контроля

Фото: Claudio Bresciani / TT News Agency / AP

Нобелевская премия по физиологии и медицине присуждена в понедельник, 6 октября, исследовательнице из Института системной биологии (Сиэтл, США) Мэри Брункоу, научному руководителю биотерапевтической компании Sonoma Biotherapeutics (Сан-Франциско, США) Фреду Рамсделлу и профессору Университета Осаки (Япония) Симону Сакагучи. Благодаря ряду дополняющих друг друга исследований они открыли регуляторные Т-клетки и поняли, как функционирует механизм периферической иммунной толерантности. Благодаря ему организм отличает собственные клетки от вредных микроорганизмов, не позволяя иммунной системе наносить себе вред.

Симон Сакагучи в 1995 году доказал само существование таких T-клеток. До этого считалось, что потенциально вредные иммунные клетки уничтожаются с помощью процесса, называемого центральной толерантностью. Иммунолог же показал, что эта система действует гораздо сложнее.

В 2001 году Мэри Брункоу и Фред Рамсделл исследовали мышей, страдающих от аутоиммунных заболеваний, и нашли у них поврежденный ген Foxp3. Еще через два года Симон Сакагучи связал эти два открытия и доказал, что, если этот ген поврежден, иммунная система начинает уничтожать собственные ткани. «Их открытия стали решающими для понимания того, как функционирует иммунная система и почему не у всех нас развиваются серьезные аутоиммунные заболевания»,— пояснил председатель Нобелевского комитета Олле Кемпе.

«Основная функция иммунитета — защищать нас, атакуя вирусы и бактерии,— объяснил “Ъ” директор Физтех-школы биологической и медицинской физики Денис Кузьмин.— Но иногда организм ошибается и начинает атаковать собственные клетки, из-за этого возникают аутоиммунные заболевания (например, диабет первого типа или рассеянный склероз). Лауреаты премии по медицине 2025 года выяснили, что в организме есть особая группа клеток — регуляторные Т-клетки,— которые действуют как тормоза иммунной системы, не давая ей выйти из-под контроля». Он замечает, что открытие имеет прикладное значение и может использоваться при терапии аутоиммунных заболеваний для создания препаратов, усиливающих или восстанавливающих работу T-регуляторных клеток.

«После обнаружения Т-клеток ученые и врачи со всего мира предпринимают попытки создать терапию для аутоиммунных заболеваний»,— рассказал “Ъ” научный сотрудник лаборатории молекулярной микробиологии Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Антон Чечушков. В настоящее время, по его словам, проходит несколько клинических исследований применения препаратов на основе этих клеток. «Но говорить об успехе этих препаратов можно пока лишь с очень осторожным оптимизмом. Хотя сама природа эффективно использует эти клетки, так что надежда есть».

Господин Чечушков добавляет, что в 2003 году россиянин Александр Руденский (в настоящий момент профессор Корнеллского университета) также доказал, что клетки, обнаруженные Симоном Сакагучи в 1995 году, контролируются геном Foxp3. Однако его статья была опубликована на месяц позже работы Сакагучи.

Тем не менее именно господину Руденскому в 2015 году предсказывали Нобелевку за это открытие, отмечает Антон Чечушков.

Денис Кузьмин обращает внимание на то, что победители 2025 года не были предсказаны заранее: в научном сообществе в качестве возможных лауреатов выдвигались три другие группы исследователей. «Две из них занимались также исследованиями иммунной системы,— рассказал господин Кузьмин.— То есть было угадано направление. Значит, открытие именно этой группы исследователей потенциально имеет ключевое прикладное значение».

Полина Ячменникова