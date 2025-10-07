Минпромторг предложил поэтапно ввести маркировку на мясные изделия

Минпромторг хочет ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий в 2026 году. Ведомство предлагает с 1 марта начать регистрацию участников оборота в системе маркировки, с 1 августа — начать маркировку мясных продуктов, с 1 октября — колбасных изделий.

Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов. Минпромторг считает, что маркировка мясных изделий поспособствует снижению незаконного оборота такой продукции. Также потребители смогут получать всю нужную информацию о товаре и проверять его на предмет легальности, сказано в пресс-релизе министерства.

Государственная система маркировки «Честный знак» внедряется в России с 2019 года для противодействия нелегальному обороту товаров. В Минпромторге в апреле говорили, что маркировка принесла в бюджет страны около 1,2 трлн руб. С 1 августа был запущен эксперимент по маркировке мясных замороженных продуктов и полуфабрикатов, он продлится до 28 февраля 2026 года.