Экс-форварда «Локомотива» Бута клуб «Юта Маммот» отправил в фарм-клуб

Нападающий Даниил Бут, перешедший из ярославского ХК «Локомотив» (КХЛ) в клуб «Юта Маммот» (НХЛ), отправлен в фарм-клуб. Об этом клуб сообщил в своих соцсетях.

20-летний форвард начнет сезон в клубе Американской хоккейной лиги «Таксон Роадраннерс».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что воспитанник ярославского клуба и обладатель Кубка Гагарина в составе «Локомотива» Даниил Бут после победного сезона подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги. То же самое сделал защитник Дмитрий Симашев. При этом он остался в системе НХЛ.

Алла Чижова