Хоккеистам «Флориды» вручили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Игроки, тренерский штаб, руководство и сотрудники клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерс» получили перстни за победу в Кубке Стэнли. Церемония вручения прошла 6 октября на арене War Memorial Auditorium в Форт-Лодердейле (штат Флорида).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: The Florida Panthers Фото: The Florida Panthers

В финальной серии play-off НХЛ «Флорида» обыграла «Эдмонтон Ойлерс» — 4:2. «Пантерс» во второй раз подряд завоевали Кубка Стэнли. В составе «Флориды» двукратными обладателями трофея стали российские игроки — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Сообщается, что перстни изготовлены компанией Champions Collective. Кольца сделаны из белого и желтого золота. На их лицевой стороне изображены два Кубка Стэнли, символизирующие чемпионские сезоны 2024 и 2025 годов. Трофеи, расположенные на 20 натуральных рубинах, украшены 81 бриллиантом. На левой и правой сторонах колец 14-каратным золотом нанесена надпись «чемпионы Кубка Стэнли», инкрустированная 145 бриллиантами. С остальных сторон перстни украшены 122 бриллиантами, а по краю — 18 рубинами.

Кроме того, на левой стороне перстня изображен логотип «Флориды» и нанесено имя обладателя (у хоккеистов также указан игровой номер). На внутренней стороне кольца выгравированы надпись «Мы ни перед кем не извиняемся», а также дата завоевания второго Кубка Стэнли (17 июня 2025 года) и черная крыса — один из символов команды.

Таисия Орлова