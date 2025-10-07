Новые машины сбавляют скорость

Количество регистраций новых автомобилей в Санкт-Петербурге снизилось за сентябрь на 5,2% относительно августа, а к сентябрю прошлого года их число просело на 24,5%, следует из данных «Автостат Инфо». Несмотря на это, эксперты считают, что снижение на рынок повлияет несущественно и годовые показатели будут выше 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

За первые девять месяцев 2025 года в Петербурге продали 52,8 тыс. новых легковых автомобилей, что на 23% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда этот показатель достигал 68,8 тыс. машин. Всего в сентябре в Санкт-Петербурге зарегистрировали 5,8 тыс. автомобилей, а в Ленинградской области — 1,8 тыс., следует из данных «Автостат Инфо», предоставленных «Ъ-СПб». Падение в сравнении с предыдущим месяцем достигло 5,2% в Петербурге и 7,6% — в Ленобласти.

В то же время по сравнению с прошлым месяцем число регистраций новых машин в городе упало на 5,2% и составило 5,8 тыс. штук. Доля продаж на общероссийском рынке также снизилась с 5,13% до 4,85%. Однако относительно 2024 года падение составляет 24,5% (7,7 тыс. против 5,8 тыс. регистраций).

В рейтинге брендов лидируют Haval (1087 автомобилей) и Lada (626), которые больше всего продаются в Петербурге на протяжении 2025 года. На третье место вышел Geely (537), а сразу за ним идет китайско-белорусский бренд Belgee с 469 регистрациями. Среди моделей наибольшим спросом пользовались кроссоверы Belgee X50 (311 машин) и Haval Jolion (310). В топ-5 еще вошли Geely Monjaro (229), Haval M6 (203) и Changan Uni-s (195).

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты полагают, что уменьшение регистраций новых авто в Петербурге и Ленобласти на данный момент не является существенным, впрочем, в октябре снижение показателей продолжится, но оно не скажется на объеме продаж.

«В октябре тоже будет сокращение из-за высокой базы автомобилей с прошлого года. Она все-таки выше будет нынешних объемов, потому что тогда был первый подобный рост регистраций»,— уточнил автоэксперт Денис Гаврилов.

Как сходятся во мнении собеседники издания, по итогам года динамика на рынке выровняется и может даже выйти выше прошлого года — на 10–15%. Одной из причин этого может стать снижение ключевой ставки. В конце августа первый вице-премьер РФ Денис Мантуров отметил, что ключевая ставка ниже 15% является благоприятной для российского авторынка.

Стефания Барченкова