Картаполов: РФ не будет отвечать на удары по ЗАЭС атаками на украинские объекты

Россия в ответ на удары ВСУ по Запорожской АЭС (ЗАЭС) не будет атаковать украинские атомные электростанции. Однако Москва выберет место, где будет «больнее» Киеву, заверил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Андрей Картаполов пояснил, что Россия не станет «бить» по Чернобыльской АЭС или другим станциям на территории Украины, потому что от этого могут пострадать мирные жители. Кроме того, это не в российских принципах, подчеркнул депутат.

«Мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам»,— уточнил господин Картаполов в комментарии ТАСС.

Накануне инспекторы Международного агентства по атомной энергетике зафиксировали артиллерийские обстрелы рядом с Запорожской АЭС. Информацию о повреждениях в МАГАТЭ не привели. С 23 сентября ЗАЭС работает без внешнего электроснабжения из-за ударов по ЛЭП «Днепровская». Станцию питают резервные электрогенераторы.