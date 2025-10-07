Плачь СКА в Ярославле

Хоккеисты СКА проиграли четвертый матч подряд в чемпионате КХЛ, уступив в Ярославле «Локомотиву» 2:4. На этот раз у армейцев были реальные шансы перевести игру в овертайм, чтобы заработать хотя бы очко, но в ошибки в концовке не позволили им сохранить ворота на замке. СКА «отдал» матч, в котором выглядел не хуже, и выпал из зоны плей-офф в Западной конференции лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хоккейный матч между командами «ЛОКОМОТИВ» – СКА

Фото: ХК СКА Хоккейный матч между командами «ЛОКОМОТИВ» – СКА

Фото: ХК СКА

Тучи сгущаются над тренером петербургской команды Игорем Ларионовым, потому что серия результатов в этой части сезоне выглядит катастрофической: поражения от «Торпедо» 2:5 и 2:3, от «Спартака» 1:3, от «Локомотива» 2:4. Болельщики СКА к такому не привыкли. Они могли с иронией относиться к временам, когда командой руководил Роман Ротенберг, зная, что, может, тот не обладает тренерскими способностями, в отличие от менеджерских талантов, но состав на льду «вывезет». Сейчас состав у СКА не тот, чтобы добиваться побед даже над не самыми мотивированными соперниками. Тот же «Локомотив», действующий обладатель Кубка Гагарина, действовал против армейцев с прохладцей - это был заметно. Хозяева льда только в первом периоде трижды удалялись. Но СКА ни разу не смог разыграть лишнего. Это говорит о низком мастерстве игроков. Зато ярославцы открыли счет после добивания Максима Шалунова.

Во второй двадцатиминутке снова на льду шло «перетягивание каната», оборона действовала лучше атаки (у СКА ее усилил вернувшийся после травмы защитник Андрей Педан), но свой шанс у чужих ворот реализовал именно «Локомотив»: Александр Радулов подкараулил наброс на пятачок, обработал шайбу и послал ее между ног вратаря Егора Заврагина. Хотя игроки хозяев на этом отрезке дважды отбывали двухминутные штрафы, СКА снова из этого ничего извлечь не смог. Если не реализуешь из пяти шансов забить в большинстве ни одного, матч выиграть в принципе трудно.

В третьем периоде «наступила очередь» уже армейцев нарушать правила. Они собрали букет из трех двухминутных штрафов, а капитан команды Сергей Плотников был удален до конца матча за атаку соперника на борт, оставив команду в меньшинстве на пять минут. Хотя там умышленного удара в спину не было - просто игрок «Локомотива» опустил голову и неудачно «въехал» в барьер. Играли гости и втроем против пятерки хозяев, но теперь уже у тех «не шли» броски. А петербуржцы героически сохранили свои ворота в неприкосновенности и именно в эти минуты показали эффективность в атаке. Сначала после сольного прохода красиво бросил в дальнюю «девятку» нападающий Никита Дишковский, а затем, когда играть в третьем периоде оставалось три с лишним минуты, добавление на пятачке удалось Валентину Зыкову. Казалось - вот он, шанс перевести игру в овертайм и там склонить чашу весов в свою пользу.

Но последовал дальний бросок того же Шалунова, голкипер Заврагин не успел принять стойку из-за падения партнера у ворота, и шайба залетела в сетку. А потом, когда штаб армейской команды снял вратаря, чтобы спасти игру, хозяева забили еще в пустые ворота. И так матч из выигранного превратился в проигранный. Все из-за слабой реализации голевых моментов и ошибок у своих ворот.

На послематчевой пресс-конференции Игорь Ларионов поблагодарил игроков СКА за действия на площадке и сказал, что они проигрывают матчи в мелочах: теряют концентрацию, не попадают в ворота, хватают удаления. И плюс ко всему в Ярославле от армейцев, по его мнению, отвернулась фортуна – «Локомотив» не заслужил победы. Ларионов так и сказал. Хотя счет на табло говорил о другом. Надо ждать, когда фортуна повернется к СКА лицом. Но и это не спасет, если петербуржцы не улучшат качество игры, не «подтянут» все те мелочи, о которых говорит Ларионов. А каков кредит доверия руководства клуба к тренеру, покажут ближайшие матчи с «Автомобилистом»: первый армейцы проведут 8 октября в Екатеринбурге, второй 13 октября - в Ледовом дворце.

После поражения в Ярославле, ставшего для СКА пятым в последних шести играх, клуб «выпал» из зоны плей-офф в таблице Западной конференции КХЛ и занимает девятое место, уступая лидирующему «Локомотиву» 8 очков. Ниже идут только «Сочи» и «Лада».

Кирилл Легков