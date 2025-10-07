Новак: ОПЕК+ не рассматривала увеличение добычи выше 137 тыс. б/с

Восемь стран ОПЕК+ на онлайн-встрече в воскресенье не рассматривали увеличение добычи выше, чем на 137 тыс. баррелей в сутки (б/с), заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Reuters писало, что Саудовская Аравия настаивала на превышении этого порога.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным агентства, нарастить добычу на 137 тыс. б/с предложила Россия. Однако Саудовская Аравия якобы предлагала увеличить добычу на 274 тыс., 411 тыс. и 548 тыс. баррелей в сутки. В официальном пресс-релизе по итогам встречи сказано, что страны поддержали предложение РФ.

Однако господин Новак утверждает, что у России и Саудовской Аравии был «схожий взгляд» по вопросу наращивания производства альянсом. Он добавил, что ОПЕК+ принимает решения по увеличению добычи после анализа ситуации на нефтяном рынке, передает «Интерфакс».

В итоге на ноябрь квота РФ была повышена с 9,49 млн до 9,53 млн б/с без учета компенсации перепроизводства. Квота для Саудовской Аравии увеличена с 10,02 млн до 10,06 млн б/с. Решение принято с учетом «устойчивых перспектив мировой экономики и благоприятных рыночных показателей», отраженных в низких запасах нефти, отметили в альянсе.

