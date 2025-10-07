Наставник «Локомотива» предрек наказание за удаления

Главный тренер ХК «Локомотив» Боб Хартли предполагает, что команда будет наказана за игру с большим количеством удалений. Об этом наставник сказал после матча 6 октября в раздевалке игрокам. Видеозапись клуб опубликовал в своем Telegram-канале.

«Впереди два выходных. Отдохните как следует, но и подумайте об игре. Впереди два серьезных матча на выезде. Сегодня мы спаслись, но однажды за эти удаления нас накажут»,— сказал Хартли своим подопечным.

В настоящее время на счету «Локомотива» 162 штрафные минуты в 13 матчах — это самый большой показатель среди клубов КХЛ в текущем регулярном чемпионате. В последней игре «железнодорожники» были шесть раз удалены за нарушения.

Алла Чижова