Лавров встретился с талибами и партнерами по региону в «Президент-отеле»
В российской столице стартовали консультации по Афганистану в «московском формате». Это первое заседание с момента приостановления террористического статуса движения «Талибан» в России.
Глава МИД России Сергей Лавров (в центре)
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Открывая заседание, Сергей Лавров выразил уверенность, что практическая отдача от «московского формата» существенно возрастет с присоединением к нему Исламского Эмирата Афганистан.
Седьмое заседание проходит на уровне специальных представителей, старших должностных лиц Афганистана и его соседей по региону — Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана, а также Белоруссии.
Россия стала первой в мире страной, официально признавшей Исламский Эмират Афганистан — государство, провозглашенное движением «Талибан» после повторного прихода к власти в Кабуле в 2021 году. Решение было принято через несколько месяцев после того, как Верховный суд РФ предложил исключить радикальную группировку из перечня террористических организаций.