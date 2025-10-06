Ночью над Черноземьем сбили 86 беспилотников; есть разрушения

Прошедшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 251 беспилотник, в том числе 86 над Черноземьем. 34 БПЛА сбили над Курской областью, 30 — над Белгородской, 17 — над Воронежской, по два — над Орловской и Тамбовской, один — над Липецкой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ночью сообщил о нескольких атаках беспилотников. В поселке Северный Белгородского района в результате падения сбитого БПЛА загорелись два помещения — спасатели локализовали очаги возгорания. Также повреждены окна в частном доме и легковой автомобиль.

В городе Грайворон в результате сброса взрывных устройств с беспилотника пострадало остекление коммерческого объекта. Также значительно поврежден служебный автомобиль.

Глава Воронежской области Александр Гусев сообщил, что ночью дроны были ликвидированы в шести районах и двух городских округах. Никто не пострадал, однако в одном из муниципалитетов из-за падения обломков БПЛА нет света в одном частном домовладении.

Власти Курской и Липецкой областей подтвердили данные Минобороны, в Орловской и Тамбовской областях пока не прокомментировали атаки.

Алина Морозова