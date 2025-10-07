УФАС нашло нарушения при закупке шин для ярославских автобусов

Ярославское межрегиональное УФАС России выявило нарушения в закупке шин для общественного транспорта Ярославля, сообщили в ведомстве. Жалобу подало ООО «Соинг» на действия ООО «Транспорт Ярославии» в ходе аукциона на 18 млн рублей.

Антимонопольная комиссия установила, что ООО «Транспорт Ярославии» требовало избыточные документы, подтверждающие квалификацию участников, что нарушает закон о закупках. Также были зафиксированы нарушения в проведении аукциона: не рассматривались раздельно части заявок и отсутствовали необходимые протоколы.

УФАС обязало ООО «Транспорт Ярославии» устранить нарушения. До 30 октября 2025 года компания должна отменить протокол рассмотрения заявок и провести новый аукцион.

Антон Голицын