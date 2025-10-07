Власти УрФО поздравили Владимира Путина с днем рождения

Руководители субъектов Уральского федерального округа (УрФО) поздравили президента России Владимира Путина с днем рождения. Главе государства 7 октября исполнилось 73 года. В своих Telegram-каналах губернаторы пожелали ему крепкого здоровья и успехов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Полпред УрФО Артем Жога сказал, что горд быть частью команды президента и восхитился его погруженностью в жизнь регионов России, отметив, что он вникает в самые сложные проблемы и любит страну. «Сегодня на защиту суверенитета Родины встал весь многонациональный российский народ. Успехи и подвиги наших бойцов на передовой специальной военной операции показывают, что слава отечественного оружия и храбрость русского воина не померкли. И в этом огромная заслуга Верховного главнокомандующего»,— подчеркнул полпред.

Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что тюменцы всегда поддерживали политику президента и успешно решали поставленные им задачи. «Вся деятельность Владимира Владимировича на посту главы государства направлена на защиту жизненно важных интересов России и реальное улучшение жизни людей. Он подлинный национальный лидер, по-настоящему народный президент»,— отметил глава региона.

По словам губернатора Свердловской области Дениса Паслера, каждая встреча с Владимиром Путиным — это всегда диалог, так как он погружен во все сферы жизни региона. «Владимир Владимирович не раз говорил о национальной цели — народосбережении. Именно на это направлены национальные проекты, которые мы реализуем в регионе. Сделать все для укрепления России во всех сферах — от социальной политики до экономики — и выполнить государственные задачи значит оправдать доверие национального лидера»,— добавил господин Паслер.

Глава Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук убежден, что сильную и процветающую Россию можно построить только совместными усилиями. «Под мудрым руководством нашего лидера страна уверенно идет по пути экономического роста и повышения благосостояния жителей. В Югре мы видим результаты этой работы в развитии инфраструктуры, промышленности и социальной сферы. Югра продолжит вносить свой вклад в выполнение поставленных задач, демонстрируя единство и сплоченность»,— отметил губернатор Югры.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов отметил, что годы руководства РФ Владимиром Путиным стали для страны временем восстановления суверенитета и национального достоинства. «Благодаря стратегическому курсу Владимира Владимировича наш регион реализовал масштабные проекты в Арктике, стал энергетическим сердцем страны и продолжает укреплять ее экономическую мощь. Мы развиваем промышленность, строим современные города, сохраняем традиционный уклад жизни коренных народов и нашу хрупкую природу, живем в согласии друг с другом»,— сказал он.

Ирина Пичурина