В ярославском аэропорту сняли ограничения на полеты

В аэропорту Ярославль (Туношна) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, ранее введенные для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет», — написал господин Кореняко, не уточнив, о каком борте идет речь.

Во время действия ограничений был задержан рейс в Сочи, запланированный на 06:20. В настоящий момент, согласно онлайн-табло, началась регистрация. Однако в аэропорту Сочи на данный момент также действуют ограничения на полеты: они были введены в 07:31.

Как сообщил представитель Росавиации, все экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта приняли необходимые меры для безопасности, что было приоритетом в данной ситуации.

Антон Голицын