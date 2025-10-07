Демократия или диктатура судей?

Президент Чехии провел первый тур консультаций о формировании нового кабинета министров. Он будет коалиционным, отметил Петр Павел. По его словам, переговоры ведут победившая на выборах оппозиционная «Акция недовольных граждан», а также политические движения «Свобода и прямая демократия» и «Автомобилисты». В новом составе нижней палаты парламента им принадлежат 108 из 200 депутатских кресел. Консультации о формировании правительства продолжатся, заявил Петр Павел. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о том, что прошедшие выборы ставят европейских лидеров перед сложным выбором, и касается он не только Чехии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Выборы в Чехии завершились вовсе не так, как хотели бы лидеры Евросоюза и руководители ключевых стран Европы: Франции и Германии. К власти, судя по всему, придет Андрей Бабиш, вовсе не тот человек, которого хотели бы видеть во главе чешского правительства глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Эмманюэль Макрон и канцлер Фридрих Мерц. В их глазах Бабиш — опасный популист, который поощряет евроскептические настроения части общества, выступает против миграции, не горит желанием помогать Украине и занимает слишком мягкую позицию в отношении Москвы. А еще более опасны его потенциальные партнеры по коалиции, которые вообще призывают провести референдум о пребывании Чехии в ЕС. Когда люди с подобными взглядами приходят к власти в одной стране ЕС, это еще полбеды, решаемая проблема. Если в двух — задача усложняется. Если уже в трех (а Чехия может стать третьей, вслед за Венгрией и Словакией), то проблема превращается в опасную тенденцию. И как ей противостоять?

Путей борьбы существует два, и оба они в Европе в последние годы были задействованы. Первый — относительно цивилизованный и допустимый в рамках демократии: политически изолировать тех, кого считают популистами, евроскептиками, националистами.

Не допускать их в правительство даже в случае, если они набирают больше всех голосов на выборах. Пользоваться тем, что большинство это, как правило, не абсолютное, а относительное, не 50%. А значит, можно формировать правительственные коалиции без привлечения нежелательных партий, объединяя тех, кто занял второе, третье, четвертое места. Во Франции благодаря такой тактике, получившей название «республиканский фронт», удалось, например, не допустить победы сторонников Марин Ле Пен на последних парламентских выборах. В ФРГ все так называемые системные силы объединяются против «Альтернативы для Германии», которая, по сути, загнана в «политическое гетто». Несмотря на то, что, согласно данным опросов, это сегодня самая популярная партия в стране, никто не хочет с ней блокироваться, участие ее в правящей коалиции практически исключено. В Нидерландах победившая на выборах 2023 года «внесистемная» Партия свободы хоть и была допущена до участия в правящей коалиции, но с условием, что ее представитель не будет претендовать на пост главы правительства.

Есть и второй путь, и его сложно назвать демократическим и цивилизованным, — подключать к борьбе с неудобными политическими оппонентами судебную систему. Под теми или иными предлогами ограничивать их права, снимать с выборов, привлекать к уголовной ответственности, в совсем уж одиозных случаях, как недавно в Румынии, отменять результаты голосования, раз уж побеждают неугодные кандидаты. Из этой серии — судебный приговор Марин Ле Пен, который не дает ей права участвовать в следующих президентских выборах, а также попытки запретить «Альтернативу для Германии». Эта идея пользуется все большей популярностью в «системных» политических кругах. Ну что сказать? Удобная логика: не можешь переубедить избирателей, проигрываешь оппоненту, которого считаешь популистом и экстремистом, просто сними его с дистанции, дисквалифицируй, ликвидируй, и победа тебе гарантирована.

Вот только с демократией, народовластием это имеет мало общего. Эта уже другая политическая система, которую можно назвать «диктатурой судей».

Когда воля народа регулируется искусственно путем предварительного отсева кандидатов. В этом нет ничего нового, специфически европейского. Эта практика уже испробована в государствах, не входящих в ЕС. Нюанс только в том, что эти страны европейские элиты считают авторитарными и жестко критикуют именно за «избирательное правосудие». А теперь получается, что сами они идут по тому же пути.

Есть, впрочем, и еще один вариант — договариваться с политиками, которых считают популистами или националистами. С кем-то идти на компромиссы, привлекать к сотрудничеству, как с главой итальянского правительства Джорджей Мелони, которая возглавляет крайне правую коалицию; кого-то подкупать субсидиями из Брюсселя; кого-то принуждать к сотрудничеству, угрожая лишить этих субсидий, что мы регулярно наблюдаем в случае с Венгрией. Эта тактика до поры до времени может быть эффективной. Проблема только в том, что, если баланс сил в Европе продолжит меняться, если «внесистемных» политиков во главе тех или иных стран будет становиться все больше, то в какой-то момент придется все-таки менять курс и учитывать мнение тех людей, которые за этих «внесистемных» голосуют. Но согласятся ли на это сегодняшние европейские элиты, «коллективная» Урсула фон дер Ляйен? Ведь куда проще пойти по румынскому пути — вовремя исправить выбор неразумных, безответственных избирателей, тем более прецедент уже создан. Осадок, конечно, остался, но ведь цель-то достигнута. Ближайшие годы покажут, по какому пути пойдет объединенная Европа: останется верна принципам демократии со всеми ее издержками или скатится к «диктатуре судей».

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Максим Юсин