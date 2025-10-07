В Татарстане спустя пять часов отменен режим беспилотной опасности

На территории Татарстана в 09:12 был снят режим беспилотной опасности. Меру ввели в 04:11. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС России.

Режим вводится в случае обнаружения беспилотников, направляющихся в сторону региона. Утром Росавиация не сообщала о закрытии аэропортов в Татарстане. Это второй день подряд, когда в республике вводят режим беспилотной опасности.

Сегодня утром и ночью над Нижегородской областью было ликвидировано 36 БПЛА. Как сообщил губернатор региона Глеб Никитин, беспилотники уничтожили в районе промышленной зоны в Дзержинске.

Диана Соловьёва