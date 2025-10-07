Над Нижним Новгородом ночью и утром сбили 36 БПЛА

Над Нижегородской областью ночью с 23:00 до 08:00 были уничтожено 36 беспилотников. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале, что ночью были уничтожены 30 БПЛА в районе промышленной зоны в Дзержинске. По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что обломки БПЛА повредили нескольких зданий, хозяйственных построек и автомобилей. При этом значимого ущерба промышленной инфраструктуре не зафиксировано.

В Татарстане в 04:11 был введен режим беспилотной опасности, его отменили спустя пять часов.

Диана Соловьёва