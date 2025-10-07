В Ярославле автомобили с пробегом подешевели на 3,6% с начала года

В Ярославской области зафиксировано снижение цен на автомобили с пробегом, сообщили эксперты портала «Авито». В третьем квартале 2025 года средняя стоимость подержанных авто снизилась на 3,6% по сравнению с началом года, достигнув 670 тыс. рублей.

Наиболее заметное снижение цен наблюдалось у автомобилей марок Audi, УАЗ, Volkswagen, Mercedes-Benz и Chevrolet. Audi подешевели на 12,3%, до 780 тыс. рублей, УАЗ — на 9,1%, до 400 тыс. рублей, Volkswagen — на 8,4%, до 760 тыс. рублей, Mercedes-Benz — на 6,5%, до 1,5 млн рублей, а Chevrolet — на 6,2%, до 427 тыс. рублей.

Средняя цена на автомобили с пробегом в январе-сентябре 2025 года снизилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперты отметили, что динамика средней цены зависит не только от стоимости конкретных моделей, но и от структуры рынка.

Антон Голицын

