Татарстан создаст единый план инженерных сетей

В Татарстане разработают Сводный план инженерных сетей и объектов инфраструктуры. В него войдут водопровод, канализация, тепловые сети, газ, электросети, линии связи и специальные трубопроводы. Проект постановления республиканского правительства опубликовал Минстрой Татарстана.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Работы начнутся 1 января 2026 года во всех муниципалитетах, кроме Казани — здесь начало перенесли на 2031 год. Ведение плана поручено Институту пространственного планирования Татарстана, контроль — Минстрою республики.

Протяженность коммунальных сетей республики — 27 тыс. км, около трети требует замены. В рамках федеральной программы модернизации ЖКХ за 2023–2024 годы в Татарстане обновили 128 км сетей, построили и реконструировали 160 км водопроводов, установили котлы, системы отопления и газопроводы на почти 2 млрд руб.

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» республика дополнительно получит 519,6 млн руб. из федерального бюджета, с учетом софинансирования общий объем финансирования составит 987,5 млн руб.

Анна Кайдалова