Трубы на пересчет

В ходе масштабной госпрограммы модернизации инфраструктуры ЖКХ Институт пространственного планирования под контролем регионального Минстроя и при участии муниципалитетов разработает сводный план инженерных коммуникаций и объектов инженерной инфраструктуры Татарстана. Все муниципалитеты, кроме Казани, должны приступить к реализации постановления уже в 2026 году. Казани дали отсрочку на пять лет. Цель составления плана — в более эффективном управлении коммунальной инфраструктурой, сообщили «Ъ Волга-Урал» в Институте, который будет назначен оператором этого проекта.

В Татарстане создадут Сводный план коммунальных объектов, сетей и инфраструктуры в электронном. В него должны быть включены сведения об инженерных сетях и объектах инженерной инфраструктуры (в первую очередь водопровод, сети объектов водоснабжения и канализации). Кроме того, в Сводный план войдут тепловая сеть, система газоснабжения, объекты электросетевого хозяйства, линейно-кабельные сооружения связи, специальные трубопроводы (нефтепроводы, продуктопроводы, илопроводы, золопроводы, волноводы, шлакошламопроводы и иные), колодцы смотровые (люки) подземных коммуникаций. Проект постановления регионального правительства в настоящее время проходит антикоррупционную экспертизу.

Оператором проекта станет ГБУ «Институт пространственного планирования Республики Татарстан». Контроль за реализацией проекта возложен на Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. Работа над Сводным планом стартует с 1 января 2026 года везде в Татарстане, кроме Казани, где они начнутся с 1 января 2031 года.

Цель составления плана — в более эффективном управлении коммунальной инфраструктурой, куда входит и составление планов по модернизации, и упрощение процедуры технического присоединения, и множество других актуальных задач, сообщили «Ъ Волга-Урал» в Институте пространственного планирования.

Оператору Сводного плана предстоит организовать работу по получению от муниципалитетов сведений об инженерных сетях и объектах инженерной инфраструктуры в векторном виде и привести их в единообразный вид, структурировав в соответствии с требованиями к формату.

Протяженность коммунальных сетей в Татарстане достигает 27 тыс. километров, из которых примерно треть нуждается в замене. Об этом сообщил председатель правительства Татарстана Алексей Песошин на девятом заседании Государственного Совета РТ VII созыва. «Это 5,7 тыс. километров сетей водоснабжения, 2 тыс. километров сетей водоотведения, 1 тыс. километров сетей теплоснабжения. Для исправления ситуации с изношенностью и аварийностью коммунальных сетей реализуется ряд программ, финансируемых из республиканского и федерального бюджетов», — рассказал господин Песошин.

Инвентаризацию сетей ЖКХ Татарстан намеревался провести неоднократно. Еще в 2011 году министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин анонсировал полную инвентаризацию объектов ЖКХ и создание единой базы данных, которая позволит систематизировать процесс формирования и реализации программ строительства и реконструкции ЖКХ и, в частности, объектов коммунального хозяйства. Работы были приурочены к стартовавшей с 2013 года федеральной комплексной программе реформирования ЖКХ до 2020 года, по которой ожидалось софинансирование модернизации коммунального хозяйства из федерального бюджета. В октябре 2022 года инвентаризацию сетей ЖКХ поручил провести раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Необходимо провести детальную инвентаризацию существующей коммунальной инфраструктуры, утвердить конкретные объекты, объемы и сроки работы, чтобы у населения была информация, где и когда будет проведен ремонт», — заявил он в ходе своего традиционного ежегодного послания.

Федеральный Минстрой анонсировал полную инвентаризацию всех коммунальных сетей в России, разработку и внедрение индекса состояния жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году. Износ коммунальных сетей составляет в среднем 58%. Ежегодно должны заменяться не менее 5% всех труб с высоким износом, в первую очередь это объекты тепло- и водоснабжения, но меняются, по статистике, порядка 2%. То есть у нас старение основных производственных фондов происходит значительно быстрее, чем их замена. Наша первостепенная задача — решить этот вопрос», — подчеркнул в интервью «Интерфаксу» замминистра строительства Максим Егоров.

В 2023 году по решению президента России Владимира Путина была запущена федеральная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. В Татарстане по ней в 2023–2024 годах проведены работы на 4,5 млрд руб. Обновлены 128 километров сетей теплоснабжения, водоснабжения и канализации.

В среду стало известно, что в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» Татарстан получил дополнительные средства на развитие коммунальной инфраструктуры. Татарстан получит 519,6 млн рублей из федерального бюджета. С учетом республиканского софинансирования общий объем дополнительного финансирования составит 987,5 млн руб.

