Во многом виноват COVID-19: Ангела Меркель назвала пандемию коронавируса одной из причин срыва диалога по Украине. Кроме того, экс-канцлер Германии сообщила, что Польша и страны Балтии выступали против нового формата диалога. Тем временем действующий глава правительства ФРГ Фридрих Мерц обвинил Россию в запуске дронов в Европу. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что на данный момент тема переговоров по украинскому конфликту исчерпана.

Ангела Меркель неожиданно вновь напомнила о себе и почти что вызвала скандал. В интервью венгерскому порталу с говорящим названием Partizan экс-канцлер Германии фактически обвинила Польшу и страны Балтии не то чтобы в срыве мирного процесса по Украине, но в некотором его торможении. Возможно, шанс еще был, пусть и небольшой, но и его упустили. В 2021 году Берлин и Париж предложили новый формат переговоров вместо Минских соглашений. Смысл был в том, чтобы не отдельные страны, а Евросоюз в целом наладил прямой диалог с Владимиром Путиным. Но государства с востока Европы засомневались, что сообщество сможет выработать общую позицию. Аргумент этот весьма логичный: с общей позицией в ЕС и сейчас не все хорошо.

Как бы то ни было, бывшие партнеры словами Меркель возмутились. Кстати, она отказалась считать нынешнюю Венгрию «троянским конем» Евросоюза и, по сути, поддержала премьер-министра Виктора Орбана, у которого скоро выборы, отметив, что он отстаивает экономические интересы своей страны и действительно не может отказаться от российской нефти, по крайней мере, в ближайшее время. Среди основных причин трагических событий вокруг Украины госпожа Меркель назвала коронавирус. По ее словам, личные встречи мировых лидеров стали невозможны, а онлайн-режим для обсуждения таких вопросов недостаточен.

Собственно, общий вывод сделал президент Сербии Александр Вучич: если бы Меркель оставалась канцлером, ничего бы не было. Где-то мы это уже слышали, не правда ли? Возможно, бывший лидер самой мощной европейской страны не против того, что предложить себя в качестве посредника. Хотя так кажется, что это маловероятно. Что касается нынешнего канцлера, то Фридрих Мерц впервые напрямую обвинил Россию в запусках БПЛА. По его словам, это делается с целью шпионажа, а также дестабилизации населения. При этом он признал, что дроны не несли боевую часть. В Москве, естественно, все это с возмущением отвергли. В итоге есть некоторые основания предполагать, что выступление Меркель — это голос из прошлого.

Прямые переговоры и новый формат Минских соглашений потеряли актуальность. Говорить об упущенных шансах бессмысленно так же, как и искать виноватых.

Меркель, скорее, пытается оправдать себя, однако все слова сказаны, заявления сделаны. На повестке — силовое противостояние. Тем не менее политик подтвердила факт противоречий между «старой» и «новой» Европой. Возможно, она предлагает уступить, в том числе и России, и прислушаться к Виктору Орбану. Но, судя по заявлениям Мерца, вряд ли эти сигналы будут услышаны нынешним руководством.

