Politico: политическая нестабильность во Франции ослабит ЕС

Отставка премьер-министра Франции Себастьена Лекорню и перестановки в правительстве могут привести к ослаблению Евросоюза и ухудшению экономической ситуации в странах альянса. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники

«Франция слишком велика, чтобы потерпеть крах, поэтому эта бесконечная нестабильность ставит под угрозу всю еврозону. <...> Сегодня это главная тема для разговоров»,— сказал европейский дипломат Politico. Другой чиновник из страны ЕС отметил, что «экономика еврозоны и без того вызывает много опасений».

Политики в Брюсселе отмечают, что президент Франции Эмманюэль Макрон стремительно теряет свое влияние в ЕС. По их словам, постоянные смены французского министра финансов затрудняют обсуждение бюджета союза. При этом его долгосрочное согласование могут сорвать досрочные выборы во Франции. Поэтому бюджет ЕС планируют утвердить до французских выборов в 2027 году.

По словам источников издания, политическое «смятение» во Франции может повлиять на проекты с участием Германии и Великобритании, в том числе на «коалицию желающих».

Утром 6 октября об отставке объявил Себастьен Лекорню — пятый глава французского кабмина за последние три года. 5 октября он представил состав нового правительства. Оно было сформировано спустя 26 дней после назначения премьера, а больше половины мандатов достались представителям прошлого правительства. Оппозиционные партии раскритиковали новый кабинет министров, после чего господин Лекорню принял решение об отставке.

Подробнее о правительственном кризисе во Франции — в материале «Ъ» «Правительство назначили к ужину и уволили к обеду».