В Ярославле зафиксировали оживление рынка недвижимости

В сентябре 2025 года в Ярославле выросла цена квадратного метра на вторичном рынке, а количество предложений сократилось, сообщили в сервисе Яндекс Недвижимость.

Медианная стоимость квадратного метра составила 92 тыс. рублей, что на 1% больше, чем в августе. Объем доступных вариантов снизился на 6,8%. Медианная стоимость квартиры достигла 4,6 млн рублей при средней площади 49,6 кв. м. Специалисты сервиса фиксируют оживление на рынке недвижимости.

«В сентябре вторичный рынок продемонстрировал оживление активности впервые с апреля. Постепенное возвращение потребителей к вопросу покупки вторичной недвижимости связано с началом цикла снижения ключевой ставки, которое началось в июне. Сейчас мы фиксируем более заметную активность во многих мегаполисах, ее увеличение в течение месяца и квартала. Однако рынок реагирует сдержанно, поскольку участники понимают, что регулятор будет действовать осторожно при дальнейшем изменении ставки», — полагает коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров.

Эти изменения соответствуют тенденциям в других крупных городах России. В Москве цена квадратного метра выросла на 3,1% до 383 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — на 1,2% до 225 тыс. рублей, в Самаре и Челябинске — на 1,1% до 118 тыс. и 101 тыс. рублей соответственно.