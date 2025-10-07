В Саяногорске обнаружили место лишившего город водоснабжения порыва

В Саяногорске в ночь на 7 октября обнаружили место порыва сетей, из-за которого значительная часть третьего по численности населения города Республики Хакасия с 3 октября остается без централизованной подачи холодной воды. Земляные работы по ликвидации дефекта начались на пересечении ул. Пионерской и Ленина, сообщил мэр Евгений Молодняков.

«Осложняет ситуацию песчано-гравийная почва, которая долгое время не позволяла обнаружить порыв. Вода даже в таких огромных количествах полностью уходила в землю»,— объяснил глава города долгий поиск места аварии. Кроме того, по его словам, обнаружено еще одно предполагаемое место порыва — на перекрестке ул. Пионерская и Металлургов. Там также будут проводиться раскопки.

Накануне в Саяногорске был введен режим повышенной готовности. Учеников ряда школ перевели на дистанционное обучение, воспитанников двух детских садов распределили между другими учреждениями дошкольного образования.

Валерий Лавский