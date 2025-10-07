Прошли слушания по поправкам в устав Ижевска о новом порядке избрания мэра

Вчера, 6 октября, состоялись публичные слушания по поправкам в устав Ижевска, которые регламентируют порядок избрания градоначальника депутатами гордумы из числа кандидатов, представленных главой Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации. Во время слушаний от местного парламента поступила поправка, что кандидаты будут выступать с концепций развития города, либо программой действий в качестве мэра.

«Согласно поправкам, вступление в должность главы муниципального образования осуществляется на заседании городской думы Ижевска, в торжественной обстановке, в присутствии приглашенных официальных лиц, почетных граждан, с участием представителей общественности, СМИ»,— уточнили в горадминистрации. Изменения в устав города должны принять депутаты местного парламента на очередной сессии.

Напомним, уходящий созыв городской думы Ижевска на внеочередной сессии 4 сентября не смог принять изменения в устав столицы Удмуртии, касающиеся способа избрания мэра. Депутаты должны были утвердить поправки, по которым кандидатов на пост главы города в гордуму вносит глава региона. Такой способ избрания, согласно федеральному законодательству, стал единственно возможным для глав столиц субъектов РФ.

Поправки в городской устав на сессии не набрали необходимого количества голосов депутатов. Парламентарии считают, что причиной стала недостаточная предварительная работа с депутатским корпусом по данным изменениям со стороны руководства думы и администрации. Кто-то эту ситуацию называет «немым протестом».

