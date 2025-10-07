«Алабугу» обязали выплатить 23 млн рублей поставщику оборудования

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил иск ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» из Чебоксар к АО «ОЭЗ промышленно-производственного типа „Алабуга“» о взыскании задолженности за поставленное оборудование. Общая сумма взыскания составила 23,2 млн рублей. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

ОЭЗ «Алабуга» проиграла суд поставщику оборудования на 23,2 млн рублей

По материалам суда, в 2024–2025 годах «Приборэнерго» поставило «Алабуге» товар на сумму 22,3 млн рублей, однако оплата не поступила. Компания потребовала также проценты и неустойку за просрочку платежей. Суд обязал «Алабугу» выплатить долг, проценты, неустойку и судебные расходы.

«Алабуга» признала сам факт задолженности, но не согласилась с начислением процентов и штрафов, указывая на неверные сроки их расчета. Эксперт считает, что предметом спора могло стать электротехническое и промышленное оборудование.

«Приборэнерго» — производитель электротехнических приборов и систем автоматизации, используемых на промышленных предприятиях. Предположительно, поставки касались оборудования для резидентов особой экономической зоны.

