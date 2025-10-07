«Алабугу» поставили на счетчик

Арбитражный суд Республики Татарстан полностью удовлетворил иск ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» (Чебоксары) к АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа „Алабуга“» о взыскании задолженности за поставленный товар. Ответчик признал основной долг в размере 22,3 млн руб. Суд также взыскал с ОЭЗ проценты за пользование чужими денежными средствами и неустойку, включая будущие начисления до момента фактического погашения долга. «НТК Приборэнерго» занимается производством электротехнических приборов и оборудования бытового и промышленного назначения. Эксперты полагают, что предметом поставок могли стать средства автоматизации или контрольно-измерительные приборы для резидентов ОЭЗ, а дальнейшее сотрудничество сторон будет зависеть от условий урегулирования конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОЭЗ «Алабуга» проиграла суд поставщику из Чувашии на 23,2 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ ОЭЗ «Алабуга» проиграла суд поставщику из Чувашии на 23,2 млн рублей

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Арбитражный суд Республики Татарстан удовлетворил исковые требования ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» (Чебоксары) к АО «ОЭЗ промышленно-производственного типа „Алабуга“» о взыскании задолженности за поставленный товар. Общая сумма взыскания составила 23,2 млн руб.

ООО «НТК Приборэнерго» ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» зарегистрирована в Чебоксарах в 2016 году. Компания специализируется на производстве электротехнических приборов и оборудования бытового и промышленного назначения, в том числе высокоточных измерительных и вычислительных устройств, устройств защиты от импульсных перенапряжений, сетевых фильтров подавления помех и разветвителей интерфейса. Основными клиентами являются промышленные предприятия, производящие высоковольтное и низковольтное оборудование, шкафы релейной защиты и автоматики. В 2024 году выручка компании выросла на 252%, до 233,3 млн руб., чистая прибыль составила 24,9 млн руб.

Согласно материалам дела, истец требовал взыскать 22,3 млн руб. задолженности за товар (не уточняется, какой — «Ъ Волга-Урал»), поставленный по шести универсальным передаточным документам (УПД) в период с октября 2024 года по февраль 2025 года. Помимо основного долга, компания требовала взыскать 790,2 тыс. руб. процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленных за период с декабря 2024 года по 28 апреля 2025 года, а также 83 тыс. руб. неустойки по договору поставки от 21 января 2025 года.

Согласно материалам дела, представитель ответчика признал исковые требования в части суммы основного долга — 22,38 млн руб., о чем представил заявление.

В остальной части — по начислению процентов и неустойки — требования не были признаны: ответчик указал на неверное определение сроков их начисления. Суд, руководствуясь ч. 3 ст. 70 АПК РФ, принял признание долга как установленный факт и дополнительно рассмотрел остальные требования по существу.

ОЭЗ «Алабуга» ОЭЗ «Алабуга» — особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Татарстана. Расположена в 10 км от Елабуги и в 25 км от Набережных Челнов. Площадь территории — 3,9 тыс. га.

Суд также проверил расчет процентов за пользование чужими денежными средствами и признал его верным. Кроме того, согласно договору поставки от 21 января 2025 года, в случае просрочки оплаты на срок более десяти рабочих дней поставщик вправе требовать неустойку в размере 0,01% от суммы невыплаченных денежных средств за каждый день просрочки, но не более 10% от цены по соответствующей спецификации. Истец начислил неустойку в размере 83 тыс. руб. за период по 18 апреля 2025 года от суммы долга 5,62 млн руб. Суд признал расчет верным.

Помимо основных требований, суд взыскал с ответчика 150,1 тыс. руб. расходов по уплате государственной пошлины. Истцу также полагается возврат 315,5 тыс. руб. государственной пошлины.

Ни в ОЭЗ «Алабуга», ни в ООО «Научно-техническая компания Приборэнерго» на запрос «Ъ Волга-Урал» ответить не смогли.

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что на основании общедоступных данных и типичных практик можно предположить, что предметом спора стали поставки промышленного оборудования или комплектующих.

«Учитывая профиль компании-поставщика, специализирующейся на инженерных и технологических решениях, речь, вероятно, шла о средствах автоматизации, контрольно-измерительных приборах, электротехнических устройствах или системах управления, которые могли использоваться на производственных площадках резидентов „Алабуги“. Сумма иска в размере около 23 млн руб. соответствует стоимости партии оборудования среднего уровня сложности», — поясняет эксперт.

Что касается перспектив обжалования решения суда, «Алабуга» теоретически может подать апелляцию, если считает, что арбитраж допустил процессуальные нарушения или неверно оценил доказательства, отмечает господин Кабаков. «В арбитражной практике подобные дела нередко пересматриваются в апелляционной или кассационной инстанции, особенно если одна из сторон представит новые доказательства — например, подтверждения оплаты, акты несоответствия поставки или возражения по качеству продукции. Однако если решение уже вступило в законную силу и сроки обжалования истекли, шансы на пересмотр будут минимальными», — добавляет он.

Влияние подобных споров на дальнейшие отношения между компаниями зависит от степени конфликтности и значимости партнерства, считает эксперт.

«В большинстве случаев после судебных разбирательств поставщики пересматривают условия работы с клиентом, вводя предоплату или сокращая объемы сотрудничества, чтобы снизить риск новых неплатежей. Иногда взаимодействие прекращается полностью, особенно если сумма долга значительна или переговоры проходили в острой форме», — поясняет Ярослав Кабаков.

При этом, по его словам, в промышленной сфере нередко бывает, что сотрудничество продолжается — особенно если поставщик обеспечивает уникальные решения, а клиенту трудно оперативно найти замену. «Тогда стороны договариваются о новых условиях, фиксируют более строгие гарантии и продолжают работу, стараясь не выносить конфликт в публичное пространство», — заключает эксперт.

Анар Зейналов