Четверть опрошенных врачей считают БАДы малоизученными

Чуть более четверти врачей (25,19%), опрошенных сервисом «Актион Медицина», видят угрозу в бесконтрольном применении биологически активных добавок (БАДов), поскольку те «мало изучены». При этом около трети (31,43%) угрозы не видят, если препарат имеет маркировку «Честный знак». Большинство российских врачей готовы официально назначать своим пациентам БАДы для лечения.

С 1 сентября в России действуют новые правила для биологически активных добавок. До этого врачи советовали БАДы пациентам неофициально, опираясь на свои знания и экспертизу. В будущем медики смогут выписывать рецепты на зарегистрированные в стране добавки строго при наличии медицинских показаний.

Согласно данным опроса «Актион Медицина», 21% врачей не видят проблемы в использовании БАДов, если пациент верит в их лечебные свойства. По их словам, такая «вера может положительно влиять на исход лечения». 37,4% медиков считают, что БАДы из реестра Минздрава можно назначать без страха навредить пациенту, потому что препараты будут проходить особую проверку. Еще примерно столько же (32%) хотят сначала ознакомиться с перечнем утвержденных БАДов.

